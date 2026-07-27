AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi...

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AÖL sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Mezun olmaya yakın adayların heyecanı ise bir hayli yüksek... Günler ilerliyor ve "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar geliyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgesi duyurusunda sonuç tarihini belirtti. Buna göre sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını Açık öğretim liseleri öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.