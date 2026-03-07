APP plaka düzenlemesi kaldırıldı mı? APP plaka cezası uzatıldı mı?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda, standartlara uymayan araç plakalarına yönelik denetimlerin 1 Nisan tarihine kadar yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılacağı açıklandı. Bu tarihe kadar sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı bildirildi.

Yetkililer, gerçekleştirilecek kontrollerde sürücülere plaka standartları hakkında rehberlik edileceğini ve eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunulacağını belirtti. Denetimlerin, uygulamaya ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

APP plakalarda düzenlemeye gidildi

Araçlarda daha estetik göründüğü gerekçesiyle tercih edilen Avrupa Pres Plaka (APP) kullanımına yönelik trafik mevzuatında yeni düzenlemeler yapıldı.

Yasa dışı yollarla üretilen ve kalın karakterlerle basılan sahte plakalara ağır yaptırımlar uygulanıyor. Bu tür plakaları kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası kesilirken, araçlar da trafikten men ediliyor.

Uygulamada ilk tespitte sürücülere 140 bin lira idari para cezası veriliyor. Aynı ihlalin ikinci kez yapılması halinde ise ceza miktarı 280 bin liraya kadar yükseliyor. Bunun yanı sıra söz konusu plakaları kullanan kişiler hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla da işlem yapılabiliyor.

APP plaka nasıl değiştirilir?

APP plaka kullanan araç sahiplerinin, il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvurarak işlem yaptırmaları gerekiyor. Sürücülerin, plakaları kaybolmuş gibi işlem başlatması ve trafik tescil biriminden alınan belgelerle noterde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Noterde düzenlenen plaka basım makbuzunun ardından, internet üzerinden referans numarası kullanılarak ücret ödemesi yapılıyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından plaka basım atölyesinde yeni plakanın üretimi gerçekleştiriliyor.