APP Plaka uzatıldı mı? APP plaka cezaları ertelenecek mi?

Amerikan Pres Plaka olarak bilinen APP plakalar için 1 Nisan'dan itibaren para cezası kesilecek. Şoförler odasında plaka değişimi için uzun kuyruklar oluşurken araç sahipleri sürenin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor.

APP Plaka uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek.