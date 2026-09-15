Apple'dan Türkiye hamlesi: iCloud+ abonelerine Apple TV de geliyor

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Apple, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkede Apple TV ve Apple Arcade'i iCloud+ aboneliğine dahil ediyor.

Düzenlemeyle Türkiye'deki kullanıcılar, bulut depolama için ödedikleri abonelik ücretiyle Apple TV'nin dizi ve filmlerine de erişebilecek. İki hizmet için ek ücret alınmayacak.

Depolama aboneliğiyle dizi ve film izlenebilecek

Fotoğraf, video ve dosyalarını iCloud'da saklayan aboneler, genişletilen paket kapsamında Severance, Ted Lasso ve The Studio gibi sevilen dizileri, CODA ve F1 gibi filmleri izleyebilecek. Apple TV'nin belgeselleri ile çocuk ve aile yapımları da erişime açılacak içerikler arasında bulunuyor.

Bu yapımlar, Apple TV uygulaması üzerinden telefon, tablet ve bilgisayarların yanı sıra uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarında izlenebilecek. Tarayıcı üzerinden erişim için ise tv.apple.com adresi kullanılabilecek.

Apple Arcade de aynı pakette sunulacak

Dizi ve filmlerin yanında oyun hizmetini de kapsayan abonelik, Apple Arcade'in 200'den fazla oyununa erişim sağlayacak. Reklam ve uygulama içi satın alma içermeyen oyunlar, çevrimdışı da oynanabilecek.

Genişletilen aboneliğin sunduğu hizmetler, Aile Paylaşımı aracılığıyla beş aile üyesiyle daha paylaşılabilecek. Kullanıcılar, Apple TV ve Apple Arcade erişiminin hesaplarına tanımlanıp tanımlanmadığını Ayarlar menüsünde, adlarının altındaki Abonelikler > iCloud+ bölümünden kontrol edebilecek.

Türkiye'de iCloud+ aboneliği ne kadar?

Bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler için iCloud+ aboneliğinin aylık ücreti, seçilen depolama alanına göre değişiyor. Apple'ın Türkiye sayfasında yer alan güncel fiyatlar şöyle:

• 50 GB depolama alanı: Aylık 49,99 TL

• 200 GB depolama alanı: Aylık 169,99 TL

• 2 TB depolama alanı: Aylık 549,99 TL

• 6 TB depolama alanı: Aylık 1.699,99 TL

• 12 TB depolama alanı: Aylık 3.399,99 TL