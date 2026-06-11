Ara tatil kalktı mı, kalkıyor mu? Gelecek dönem ara tatil olacak mı?
Ara tatil konusu uzun süredir tartışılıyor. Konu hakkında çalışmalar yapıldığı bilinirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası araştırmalar hızlandı. İşte "Ara tatil kalktı mı, kalkıyor mu" sorusunun yanıtı...
Ara tatil uygulaması ilk kez 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilirken konu son zamanlarda tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının gelecek yıl için eğitimde çeşitli değişikliğe gideceği öğrenilirken ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. İşte son durum...
Ara tatil kalktı mı, kalkıyor mu?
Hayır, gelecek dönem okullarda ara tatil kalmıyor. İlk ara tatil yapılacak fakat ikinci ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle:
"Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor"