'Arabulucu' uzlaşmasıyla yüzde 25 kira sınırı aşılabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacağını belirterek, “1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak” dedi.

Kira miktarının da konuşulabileceğini belirten Bakan Tunç, iki tarafın da anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini bildirdi. Diğer taraftan, yeni dönemle adliyelerdeki arabuluculuk bürolarının, mahkemelerdeki iş yükünü azaltması bekleniyor.

İstanbul Adalet Sarayı’nda 11’i zabıt katibi 13 kişinin görevli olduğu Arabuluculuk Merkezi’nde bir önceki adli yıl döneminde günlük ortalama 300 olan dosya sayısının yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül itibariyle 500’e çıkması öngörülüyor. Bürodaki arabuluculuk başvuru formunu dolduran vatandaşların dosyasını işleme koyan görevliler, kayıtlı 2 bini aşkın arabulucuya dosyaları atayacak.

Arabulucu Avukat Nur Özden, icra takibi ile başlayan tahliye süreçleri hariç olmak üzere akla gelen her konuda dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gidileceğini söyledi. Taşınmaz devri uyuşmazlıkları hariç olmak üzere diğer dört alandaki arabuluculuk için kanunun 4 haftalık bir süre öngördüğünü belirten Özden, “Yasal olan 4 haftalık süre bitse de taraflar gönüllü olarak arabuluculuk sürecine devam edebilmektedir” dedi.