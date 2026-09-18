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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 isme gözaltı kararı verildi. 15 kişi ise gözaltına alındı. Bu isimler arasında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş da yer aldı. Şimdi yoğun şekilde gelen soru "Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya neden gözaltına alındı, tutuklandı mı", "Uyuşturucu test sonuçları belli oldu mu" şeklinde...

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü simlere uyuşturucu operasyonu düzenledi ve bu sebeple Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş gözaltına alındı. 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan uyuşturucu test sonuçları ise açıklanmış değil. Birkaç gün için sonuçların duyurulması bekleniyor.