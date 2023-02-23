Arçelik'ten 3 merkezde depremzedelere hizmet

Diğer yardımlarla ilgili bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Arçelik ailesi olarak bölgeye tüm ekosistem üzerinden toplanan ve AFAD’ın güncel ihtiyaç listesinde yer alan insani yardımlarını ulaştırmak üzere Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 3 lokasyonda koordinasyon ve operasyon merkezleri oluşturduk.

Çadır, gıda, battaniye, kıyafetin yanı sıra ısıtıcı, eski çamaşır makinesi tamburlarını kullanarak hazırladığımız sobalar, solar paneller ve jeneratörlerden oluşan çok sayıda yardımı bölgeye teslim ettik. Antakya'da kurulan sahra hastanesine soğuk zinciri sağlamak ve ilaçları korumak için buzdolaplarımızı teslim edip montajlarını yaptık. Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezinde bir yemek TIR’ı ve bir çamaşırhane TIR’ı, Kahramanmaraş şehirlerarası otobüs terminali ve Avşar Kampüsü’nde de çamaşırhane TIR’larımız hizmet veriyor" denildi.