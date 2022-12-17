Ardahan'da kaza: 4 yaralı
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında biri muhtar 4 kişi yaralandı.
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Musa Çakmak idaresindeki 76 DA 369 plakalı kamyonet, Ardahan-Hanak kara yolu Ortakent kavşağında Fatih Akbaş'ın kullandığı 44 AAH 803 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Sürücüler ile 44 AAH 803 plakalı kamyonette bulunan Hanak Sazlıçayır Muhtarı Tanju Akbaş ve Bahattin Akbaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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