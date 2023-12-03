'Arka Sokaklar'daki gardiyan sahnesi tepki çekti, soruşturma gelebilir

Arka Sokaklar dizisinin bir bölümünde yer alan sahnede, gardiyanların bir tutukluyu darp ettiği anlar yer alıyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Tunç şunları kaydetti: "Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Kınama geldi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi: "Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."