Arnavutköy'deki kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokak ortasında eşini öldüren Harun Gül'ün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Harun Gül ile tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında olay günü cinnet geçirdiğini, üç çocuğunun mağdur olduğunu söyleyen Gül, tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan Gül, pişmanlığını dile getirdi.

Ağır müebbet çıktı

Mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "boşanma aşamasındaki eşine ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cinayetten sonraki davranışlarını, ileride suç işlemekten çekinmeyeceği yönünde değerlendiren heyet, cezaya takdiri indirim uygulamadı.