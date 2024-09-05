Arnavutköy'deki kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 10 Ağustos 2024’de boşanma aşamasındaki 35 yaşındaki eşi Serpil Gül’ü silahla ateş ederek öldüren 40 yaşındaki Harun Gül’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Harun Gül, Serpil Gül’ün ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

'Boşanma davası iki yıl sürdü'

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Gül, eşini kasten öldürmek istemediğini belirterek, “Böyle bir niyetim yoktu. Kendimi korumak amacıyla aldım. Eşime karşı boşanma davası açtım. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Avukatımın bana söylediğine göre boşanma davası düşmüş. Üst mahkemeye gitmiş tam netleşmemiş. Eşim devlet korumasındaydı hiç görüşmemiştik. Olaydan 7-8 ay önce beni aradı, 'Çocuklarımı özledim' dedi. Ben de eşime, 'Allah belanı versin madem çocuklarını seviyordun neden böyle bir şey yaptın' dedim” ifadelerini kullandı.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk başlarda bu cinayetin planını kuruyordum ama çocuklarım için bu konuyu kafamdan silmiştim. Ben sonrasında eşimle çocukları telefonda konuşturdum. Çocuklar eşime karşı soğuktu. Birkaç ay sonra eşime erkek çocuğumu sünnet ettireceğimi söyledim. Görmek istedi, 'Gelir hastanede görürsün' dedim. Olay gününden 3 gün önce aradım. Arnavutköy hastanesinden randevu aldığımı sünnet gününü ve hastaneyi söyledim. ‘Tamam, geleceğim’ dedi. Olaydan bir gün önce çocuğumu hastaneye götürdüm, Serpil de geldi. Sonra hep beraber eve gittik. Akşam aynı evde kaldık. Sabah olduğunda 'Sen bize bunları niye yaptın' diye sordum. 'Erkek olsaydın, elimden tutsaydın' dedi. Gözüm döndü bağırdım. ‘Ben gidiyorum’ dedi, koşarak evden çıktı. Ben de peşinden aşağı indim. Kolundan tuttum, ‘Gel konuşalım’ dedim. Hayır dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Silahı çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahminime göre silahı alarak dışarı çıkmışımdır."

'Çocukları annelerini çok seviyordu'

Hayatını kaybeden Serpil Gül’ün ağabeyi Uğur Kartal ise duruşmadaki ifadesinde, "Kardeşim Tuzla'da otururken gece ağlayarak beni aradı 'Abi dayanamıyorum artık' dedi. Ben de gittim aldım eve getirdim. Kız kardeşime destek oluyordum yuvaları dağılmasın diye. Kardeşim bana eşinin kendisine para vermediğini söylediğinde, Harun bize birikim yaptığını söyledi. Kocası geri almaya geldiğinde yuvaları dağılmaması için gönderdim kardeşimi. Çocukları annelerini çok seviyordu, şikayetçiyim" dedi.

İki suçtan ceza talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Harun Gül’ün ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Harun Gül, “Kasten veya planlayarak bir suç işlemedim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum” dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları ise mahkemeden sanığın tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Harun Gül’ün tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.