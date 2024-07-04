ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete ek zam var mı?

Milyonlarca memur ve emekli TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda maaş zamlarını aldı. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaşlarına yüzde 24,73 zam alacak. Emekli Sandığı emeklileri ve çalışan memurların maaş zam oranı ise 19,31. Asgari ücretlilerin ise maaş zamlarına ilişkin beklentisi devam ediyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte asgari ücret zammı 2024'te son durum...

Asgari ücretliye ek zam verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlyarak asgari ücrete ek zamla ilgili net açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya "Yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir ortak yayında, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasını yaptı.

Asgari ücrete zam için gözler aralık ayına çevrildi

Asgari ücrete ek zam yapılmayacağının hükümet tarafından altının çizilmesiyle beraber şimdi gözler aralık ayına çevrildi. İşveren ve işçi sendikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde komisyonda toplanıyor. Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret için yapılan üç toplantının ardından zam oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Asgari ücret ocak ayına kadar 17 bin 2 lira olarak yatmaya devam edecek.

Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam gelir?

Asgari ücrete yapılacak ocak ayı zam oranı henüz belli olmadı. Ancak yüzde 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 oranında zam yapılması durumunda asgari ücret şu şekilde belirlenebilir:

%25 zam durumunda 4.250 lira artacak ve 21 bin 252 lira olacak

%30 zam durumunda 5.100 lira artacak ve 22 bin 102 lira olacak.

% 35 zam durumunda 5.950 lira artacak ve 22 bin 952 lira olacak.

% 40 zam durumunda 6.800 lira artacak ve 23 bin 802 lira olacak.

% 45 zam durumunda 7.650 lira artacak ve 24 bin 652 lira olacak.

%50 zam durumunda 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.