SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI: AK Parti'den son açıklama geldi... Asgari ücrete ara zam var mı?

Milyonlarca asgari ücretlinin ve siyasetin gündeminde asgari ücrete ara zam yer alıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre yapılacak memur ve emekli maaşlarındaki artış asgari ücrete ara zam tartışmalarını diri tutuyor. Hükümet tarafından "asgari ücrete ek zam olmayacak" açıklaması gelse de zam beklentisi sürüyordu. AK Parti'den asgari ücret ara zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN TÜRK’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Asgari ücrete ara zamla ilgili konuşan Dağ, "Covid’den sonra yaşadığımız süreç, asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. 'Artırmayacağız' da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde" demişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret çağrısı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin çağrıda bulunmuştu. Atalay, “Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılması lazım” demişti.

Yıl sonu asgari ücrete zam tahminleri

Asgari ücrette herhangi bir ek zam yapılmazsa 2024 yılının sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak yatırılacak.

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.

Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.

Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.

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