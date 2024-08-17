Aşırı sıcaklar, Güney Kore'de 'tropikal gece' rekoru kırılmasına neden oldu

Tropikal gece, sıcaklıkların saat 18.00'den ertesi gün 09.00'a kadar 25 derece veya üzerinde seyrettiği durumlarda meydana geliyor. Güney Kore Meteoroloji İdaresi, 'en sıcak haziran ayı' olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Seul dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ve temmuz-ağustos döneminde sıcaklıkların daha da artacağı ifade edilmişti.