Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti (Fatma Karanfil kimdir?)

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Kansere yakalanan Karanfil'e teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenilmişti.

Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

Fatma Karanfil kimdir?

Eskişehir'de 3 Şubat 1952'de dünyaya gelen Karanfil, 1968'de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazandı ve Yeşilçam filmlerinde oynamaya başladı.

Karanfil, 1960'lı yıllardan bugüne "Yusuf'un Annesi", "Elveda Derken", "Kınalı Kuzular", "Annemin Gelini", "Gülpare", "Üç Kadın", "Çocuklar Ne Olacak", "Çocuklar Duymasın", "Kınalı Kar" ve "Kaçaklar"ın da arasında bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı.

Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan usta oyuncu, 1976-1980 arasında İngiltere'de tekstil eğitimi aldı.

"Keloğlan" filmindeki Fatma ve "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Şayeste karakteriyle hatırlanan Karanfil, pek çok Yeşilçam filminde de usta oyuncularla birlikte rol aldı.