Askeri iş makineleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti
Suriye sınırına destek olarak gönderilen askeri iş makineleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri iş makineleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvezögü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Çeşitli birliklerden gönderilen iş makinelerinin yer aldığı 8 araçlık askeri konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği öğrenilen iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Kaynak: AA