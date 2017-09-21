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Askeri iş makineleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti

Suriye sınırına destek olarak gönderilen askeri iş makineleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Askeri iş makineleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti
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Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri iş makineleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvezögü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Çeşitli birliklerden gönderilen iş makinelerinin yer aldığı 8 araçlık askeri konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği öğrenilen iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Kaynak: AA

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