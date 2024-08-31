Atatürk ve Türk milletine hakaretle suçlanan Burak Keleş tutuklandı
Sosyal medyada Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine hakaret etmekle suçlanan Burak Keleş isimli zanlının tutuklandığı duyuruldu.
Burak Keleş isimli zanlı, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Bakan duyurmuştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Gereği yapıldı-29" başlığıyla açıklamada bulunmuştu.
Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.