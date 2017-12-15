Atilla: FBI 'Hakanları' karıştırdı

15 Aralık 2017

DHA'da yer alan habere göre, New York'ta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, yaptırımları delme konusunda Reza Zarrab ile hiçbir zaman işbirliği yapmadığını söyledi.

Atilla, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu belirtti. Kendi isteğiyle tanık sandalyesine oturarak ifade veren Atilla, duruşmada avukatı Cathy Fleming'in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Atilla, tutuklandığı günden bu yana bir kez görüştüğü oğlu ve eşiyle ilgili sorulara yanıt verirken duygulandı ve gözyaşlarına engel olamadı. Atilla eşini 269 gündür görmediğini söyledi.

Atilla, FBI ve savcılık ile işbirliğine giderek kendisine karşı tanıklık eden Reza Zarrab'ın, 'Süleyman Aslan yanımda Hakan'ı aradı, işleri halletmesi için' ifadelerini içeren ses kayıtlarındaki Hakan'ın kendisi değil Hakan Aydoğan olduğunu söyledi.

Atilla, 'Ben o sırada, ailemle tatil için Barselona'ya gitmek için uçaktaydım. Uçakta da herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım, yapmam da mümkün değildi.' dedi. Atilla, FBI'nın 'Hakanları' karıştırdığı için kendisi hakkında şikayette bulunup tutuklanmasına yol açtığını savundu. Atilla, 'Bana ait olmayan ses kaydının bana ait olduğunu söylüyorlardı.' dedi.

Atilla, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, Reza Zarrab'dan rüşvet aldığını bilmediğini, Aslan ile Zarrab'ın whatsapp üzerinden yazışmalarından bir ya da iki satırı Türkiye'de iken gördüğünü, tutuklandıktan sonra ise ikili arasında yüzlerce yazışma ve telefon görüşmesi olduğunu anladığını belirtti. Atilla, Reza Zarrab'dan ya da başka birisinden rüşvet almadığını, kendisinin de rüşvet istemek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA