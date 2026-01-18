Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı
İstanbul Güngören’de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güngören’de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup arasında “yan bakma” iddiasıyla başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği olay mercek altına alındı. Olayda, 15 yaşındaki E.Ç’nin sustalı bıçakla saldırıda bulunduğu belirlenmişti.
Soruşturma sürecinde, cinayetin ardından bazı sosyal medya hesapları üzerinden hem olayı körükleyici paylaşımlar yapıldığı hem de Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.
Bu kapsamda, söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.