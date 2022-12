AVM sektörünün 2023 yol haritası belirlendi

Takip Et

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 13. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, AYD olarak zirvede bir kez daha sektör paydaşlarıyla bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Altaş, "Zaman içinde birer ihracat merkezi olan AVM’lerimiz, bugün alışveriş turizminin, güvenli alışverişin adresi oldu. Dolayısıyla ülkemize hem sosyal anlamda hem ekonomik açıdan büyük katma değer sağlıyoruz." dedi.

Organize perakende sektörünün tedarikçisinden perakendecisine, yatırımcısından dernek ve kuruluşlarına kadar birbirini besleyen halkalardan oluşmuş bir zincir olduğunu ifade eden Altaş, "Bu halkaların bir tanesinde meydana gelecek aksaklık tüm zinciri etkileyecektir. Her ne kadar zaman zaman bu halkalar arasında küçük sorunlar yaşansa da bu sektör bugün bulunduğu konuma, ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olma konumuna birbirini besleyerek geldi." diye konuştu.

"AVM ekosistemi yaklaşık 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor"

Altaş, AVM’lerin gelişimi ile iç pazarda farklı markalarla rekabet etme imkânı bulan ve bu yönlerini güçlendiren yerli markaların yurt dışında gösterdiği başarıların herkesin göğsünü kabarttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt dışında açılan her yeni Türk mağazası bizler için gurur kaynağı. EY liderliğinde hazırladığımız rapor gösteriyor ki AVM ekosistemi yaklaşık 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Öte yandan, zaman içinde birer ihracat merkezi olan AVM’lerimiz, bugün alışveriş turizminin, güvenli alışverişin adresi oldu. Dolayısıyla ülkemize hem sosyal anlamda hem ekonomik açıdan büyük katma değer sağlıyoruz. Ekonomiye katkı demişken, bugün ülkemizde yaklaşık 14 milyon metrekarede hizmet veren 445 AVM’miz, kayıt dışı ekonomiye meydan vermemesi, insanların can güvenliğinden endişe etmeden alışveriş yapmasına ve sosyalleşmesine fırsat vermesi, satın alınan ürün ya da hizmetle ilgili muhatabın her zaman yerinde olması sebebiyle de öne çıkıyor.”

Zirvenin ana sponsoru olan Fiba Commercial Properties'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ise "Köklerimizdeki alışveriş merkezi kültürünü geliştirerek, gelişimi geleceğe taşımakta kararlıyız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için zirveye katılan yol arkadaşlarımızın desteğine, birliğine ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız. Rekabeti, rekaberliğe çevirerek geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu da alışveriş merkezlerinin güvenli bir ortam sunmaya çalıştığını vurgulayarak, "Perakendenin önemli bir kısmı alışveriş merkezlerinin içerisinde yer alıyor. Bütün bunları korumak durumundayız." dedi.

Zirvedeki diğer konuşmacılar, AVM sektöründe dönüşüm ve yeni finansman modelleri, AVM’de sürdürülebilirlik, AVM güvenliği, geleceğin pazarlama trendleri, iletişim konusunda doğru bilinen yanlışlar, perakendenin 2023 yol haritası ve küresel sürdürülebilirlik trendleri konularında paylaşımlarda bulundu.