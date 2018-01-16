ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

AVM'de yangın paniği

Kayseri’deki bir alışveriş merkezinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

AVM'de yangın paniği
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kayseri’deki bir alışveriş merkezinde tadilatta olan bir mağazada kablolardan çıktığı tahmin küçük çaplı yangın, paniğe neden oldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinde, tadilat sırasında kablolardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alışveriş merkezini duman kaplarken, müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi.

Alışveriş merkezindeki görevlilerin kısa süreli müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.