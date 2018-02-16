Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması

16 Şubat 2018

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'deki yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uymak zorunda olduğunu belirterek, Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzunluğu ve kapsamının kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

Ankara'da temaslarda bulunan Jagland, AYM konferans salonunda hakim ve savcı adaylarına hitaben verdiği konferansta şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi son dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da atıfta bulunarak ifade özgürlüğü ve tutuklu yargılama ile ilgili bir karar verdi. AYM'nin bu

kararı bağlayıcıdır ve bu Türkiye anayasası ile garanti altına alınmıştır. Diğer mahkemeler bu karara uymak zorundadır."

Konuşmasında Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadığı travmanın farkında olduğunu ve darbeye kalkışanların cezalandırılmasının gerekliliğini anladığını da söyleyen Jagland, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak buna Türkiye'nin vereceği en iyi yanıt, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygısını göstermektir."

Jagland, kendisi de dahil pek çok kesimin OHAL'in "uzunluğu ve kapsamı" hakkında endişeli olduğunu belirterek, "Çok sayıda gazeteci, milletvekili ve insan hakları savunucusunun özgürlüklerinden mahrum edilmesinden endişeliyiz. Bu kişiler işleyen, etkin bir demokrasi için merkezi konumdadır" dedi.

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Kaynak: Reuters