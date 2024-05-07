Avrupa'da döner savaşları! Resmi Gazete'de yayımlandı, Yunanistan karıştı: Döner kime ait?

Yunanistan, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Türkiye'nin döner için yaptığı "geleneksel ürün" başvurusuna büyük tepki gösterdi. 3 aylık süreçte itiraz edilmemesi halinde dönerin Türkiye'ye geleneksel ürün olarak tescil edileceğini bunun da Avrupa'daki döner satışını ve işletmeleri olumsuz etkileyeceği iddia ediliyor.

"Türkiye, 'döner savaşı'nı başlatıyor"

Olayı “Türkiye, Avrupa’da döner savaşını başlatıyor” gibi başlıklar kullanarak manşetlerine taşıyan Yunan haber siteleri, başvuruda dönerin gerek malzemesi, gerek hazırlanışı, gerekse de kesişi ile ilgili kriterlere de dikkat çekiyor.

Haberde, döner satışlarının Avrupa'da yıllık 3.5 milyar Euro cirosu olduğu belirtilirken, olası bir tescil halinde yaşanacaklar için ise şu ifadeler kullanılıyor:

"Türkiye’nin başvurusuna 3 ayda itiraz eden çıkmazsa, Avrupa’da döner satan müesseselerin büyük bölümü zarara uğrayacak. Türkiye’nin “geleneksel ürünü” olarak tescil edilmesi halinde, dönerin 3-5 milimetre kalınlıkta kesilmesi gerekecek"

Yunan işletmeciler ve çalışanlar ile röportaj yapıldı

Yunan Skai televizyonu, konu hakkında Başkent Atina'daki restorant sahipleri ve çalışanlarla röportaj yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunan işletmeciler ve çalışanlarının konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

"Müşteri şikayet ederse, Türklere anlatın deriz"

* Müşteri gelip, 3-5 milimlik dilimlerden şikâyet ederse, biz de gidin Türklere anlatın diyeceğiz. Bu kalınlıkta kesilmiş etle müşteri doymaz. Biz Yunanistan’da “giros” yiyoruz. Daha lezzetli. Giros daha doyurucu. Döner de aslında bizim. Türkler bizden aldı.

Giros nedir?

Yunanistan’da domuz etinden yapılan bir yiyecek olan giros, dönere olan benzerliği ile öne çıkıyor. Kalın ve küçük parçalara dağılan giros’un yanı sıra bazen “mosharisios giros” (sığır etinden) bazen de “Doner” adıyla döner satılabiliyor.

Almanya'da da gündem "Döner kuponu"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarete “Berlin döneri” götürmesi iki ülkede de farklı şekilde yorumlanırken, Almanya’da Sol Parti, döner fiyatlarında artışın engellenmesi için devlet desteği verilmesini gündeme getirdi.

Alman Bild gazetesine göre, Sol Parti döner fiyatlarında artışın frenlenmesi için devletin 4 milyar Euro parasal katkıda bulunması ve ülke genelinde herkese “döner kuponu” dağıtılmasını önerdi.

Sol Parti’nin ekmek arası döner için öğrencilerin 2.5 Euro, diğerlerinin de 4.9 Euro ödemelerini, üzerindeki farkın ise devlet tarafından karşılanmasını içeren bir ‘döner önerisi’ hazırladığı bildirildi.

Almanya’da ortalama 7.90 Euro olan döner fiyatının Münih ve Frankfurt gibi kentlerde 10 Euro sınırına dayandığına işaret edilirken, enflasyon başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra kiraların yükselmesi nedeniyle dönercilerin de fiyatları artırmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye’deki resepsiyonda Almanya’dan getirilen döneri kesti.