Avusturya Şansölyesi Stocker yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Şansölyesi Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını vurgulayan Duran, görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.