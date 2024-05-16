Aydın'da umuma açık iş yerleri denetlendi

Kent merkezindeki 32 iş yerini denetleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sigortasız işçi çalıştıran 6 iş yeri, işletme kayıt belgesi olmayan 1 iş yeri ve kapalı alanda sigara içiren 3 iş yeri hakkında tutanak tuttu.

Aydın'da umuma açık iş yeri denetimlerinde sigortasız işçi çalıştıran 6 işletmeye toplam 240 bin lira para cezası kesildi. Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, ilgili kurum tarafından toplam 240 bin lira, kayıt belgesi olmayana 18 bin lira, kapalı alanda sigara içirenlere ise 45 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca mekanlardaki 476 müşterinin de kimlik sorgusu yapıldı.