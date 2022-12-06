Babacan, sosyal politikalar ikinci eylem planını açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Genel Merkez'de düzenlenen toplantıyla partisinin sosyal politikalarla ilgili ikinci eylem planını açıkladı.

Türkiye'nin sosyal devlet olmaktan her geçen gün uzaklaştığını savunan Babacan, dar ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirildiğini, bugün neredeyse ortalama ücret haline gelen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyledi.

Babacan, sermayenin milli gelirden aldığı pay son 2 yılda yüzde 43'ten yüzde 54'e çıkarken, emeğin payının yüzde 37'den yüzde 25'e düştüğünü belirtti. Emeğin hakkının ödenmediğini ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Biz, orta direğin yok olduğu ülkede, yoksul insanların desteğiyle ayakta kalabileceğine inanan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Yoksullaşan halkı kendine bağımlı kılmaya çalışan, vatandaşın başını kaldırmasına bile imkan vermeyen, bu ortamdan siyasi nema elde etmek isteyenlerle mücadele ediyoruz. 'İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlar. Yok böyle bir şey. Yapılan yardımlara, kazanılmış haklara göz dikecek hiç kimseye geçit vermeyiz. DEVA Partisi buna hiçbir zaman müsaade etmez."

İktidarın sosyal yardımları ve destekleri vatandaşa bir lütuf gibi sunduğunu savunan Babacan, "Oysa sosyal yardımlar ve destekler bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ihtiyaç sahibi olan herkesin hakkıdır. Bizim taahhüdümüz net. Biz, ihtiyaç sahiplerine 'asgari gelir desteği' sağlamaktan bahsediyoruz." dedi.

"Dünya Yaşlı Hakları Sözleşmesi’nde dünyaya örnek olacağız”

Babacan, sosyal politikalar alanındaki ikinci eylem planıyla taahhütlerini genişlettiklerini vurgulayarak nafaka alanların 65 yaş aylığı almasının önündeki engelleri kaldıracaklarını, evde bakım hizmetini sağlayan aile üyelerine bakım eğitimlerini ve psikolojik yönlendirme desteklerini ücretsiz sağlayacaklarını söyledi.

Vatandaşların parasızlık yüzünden tedavi olamadığını, ilaca erişemediğini belirten Babacan, "SGK ödemesi kapsamında olmayan ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların bedelini devlet olarak biz karşılayacağız" diye konuştu.

Yaşa dayalı ayrımcılıkla mücadele kapsamında yapacakları çalışmalara da değinen Babacan, "Dünya Yaşlı Hakları Sözleşmesinin hazırlanmasıyla ilgili bir süreci başlatmayı hedefliyoruz. Nasıl İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye'de gerçekleştirdiysek, bütün dünyaya örnek olduysak Yaşlı Hakları Sözleşmesi'nde de Türkiye olarak bütün dünyaya örnek olacağız. Bunu Birleşmiş Milletler sözleşmesi olarak hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, eylem planıyla ilgili detaylı bilgi verdi.