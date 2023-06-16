Babalar Günü artan ilgiyle kutlanıyor

Hüseyin VATANSEVER

Her çocuk için babası bir süper kahramandır. Babalar Günü kutlamaları, babaların topluma sundukları katkıları ve ailelerini bir arada tutmak adına gösterdikleri gayreti onurlandırmak amacıyla tüm dünyada yüz yılı aşkın bir süredir kutlanıyor.

Günün anlamı sadece biyolojik babalık olgusundan kaynaklanmıyor. Çocuklar başta olmak üzere ailelerine ve toplumuna kol kanat gererek fedakârlık gösteren üvey babalar, dedeler, amcalar ve hatta ağabeyler gibi tüm baba figürlerini onurlandırmak için bu anlamlı gün bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Anneler Günü kutlamaları ilham verdi

Babalık bağlarını ve erkek ebeveynlerin ailelerine ve topluma karşı gösterdikleri çabaları onurlandırmak amacı taşıyan bu gün, etrafımızdaki tüm babaların bitmeyen çabalarını, girişimlerini, katkılarını hatırlatıyor. Babalar Günü kutlamalarının kökeni, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor.

Babalar Günü'nün ilk kez 1910 yılında Washington eyaletindeki Spokane şehrinde kutlandığı kabul ediliyor. Anna Marie Jarvis'in Anneler Günü kutlamalarının başarısından esinlenerek ortaya çıkan fikir doğrultusunda Babalar Günü, ABD’de yaşayan Sonora Smart Dodd'un öncülüğünde ortaya atıldı.

Dodd, annelerini kaybettikten sonra babası tarafından büyütüldüğü için babasının fedakârlıklarını takdir etme isteği taşıyordu. Babalar Günü kutlamaları daha sonra diğer Amerikan eyaletlerinde yayıldı ve 1972 yılında ABD’de ulusal bir tatil ilan edildi. Bu kutlama, diğer ülkelere de yayılarak dünya genelinde kabul gördü.

Babalık sadece kan bağı ile olmuyor

İlk zamanlarda Babalar Günü, Anneler Günü ile benzer bir coşku ile karşılanmadı. Bir çiçekçiye atfedilen ifadeye göre bu durum babaların, annelerin sahip olduğu duygusal çekiciliğe sahip olmayışından kaynaklanıyordu.

Eski zamanlarda baba figürünün sert ve ulaşılmaz bir portre çizdiği düşünüldüğünde bu görüşe hak vermemek mümkün değil. Fakat kutlamaların başlangıcından günümüze zamanla yaşanan gelişmeler, Babalar Günü kutlamalarının başka bir anlam kazanarak yaygınlaşmasına destek oldu.

Bu gelişmeler arasında iki büyük harp yaşanması başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan çeşitli olaylarda kendini aileleri ve ülkeleri için feda eden erkek figürleri takdir etme arzusunun artması yatıyordu. Yeri gelmişken bu noktada bir parantez açarak tarihimizdeki önemli bir kişi ile konuya açıklık getirelim ve “Yetimlerin Babası” olarak anılan General Kazım Karabekir’i hatırlayalım.

Asker ve siyaset adamı olarak tanınan Karabekir Paşa aynı zamanda Doğu Cephesi’nde savaşın yanı sıra kimsesiz çocuklara kol kanat germesiyle insani sorunlara da eğilmişti ve binlerce çocuğun eğitimi ve gelişimi ile yakından ilgilenerek baba unvanını çoktan almıştı. Dünyanın değişik bölgelerinde farklı tarihlerle Babalar Günü kutlamaları mevcut olsa da ABD’de resmi bir zemin kazanan Babalar Günü genel kabul görmekle birlikte haziran ayını üçüncü Pazar günü kutlanıyor.

Türkiye'de Babalar Günü kutlamalarının bu etki doğrultusunda yaygınlaştığı görülüyor. İlk olarak Türkiye’de 1980'li yıllarda başlayan Babalar Günü kutlamaları, özellikle televizyon, gazete ve diğer medya organları tarafından desteklendi. Türkiye'de Babalar Günü kutlamaları genellikle çocukların babalarına teşekkür etmek, onları sevgi ve saygıyla anmak amacını taşıyor.

Çocukların genellikle babalarına hediye aldığı bu özel gün, daha çok çocukların babaları için hazırladığı kartlar veya onlara hitaben yazdıkları ve duygularını ifade eden mektuplar ile anlam kazanıyor. Ayrıca bu özel günde aileler babaları mutlu etmek amacıyla bir araya gelerek, kurulan sofralarda eğlenceli vakit geçirmeyi tercih ediyorlar.

Milyarlarca dolarlık ekonomik hareketliliğe kaynaklık ediyor

Babalar Günü aynı zamanda ekonomik bir hareketlilik oluşturuyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılında ülkede yapılan Babalar Günü harcaması 17 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Yükseliş gösteren bu eğilim doğrultusunda Digital Turbine’nın bağımsız araştırma şirketi GWI işbirliğiyle yaptığı ‘Babalar Günü Alışveriş Tercihleri Araştırması’na göre tüketicilerin yüzde 67’si babalarını mutlu etmek için hediye almayı planlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı babasına hediye olarak kıyafet almayı düşünürken, yüzde 41’i parfüm, yüzde 31’i saat, yüzde 26’sı ise elektronik ürün alacak.

Akıllı telefonlar online alışverişte ön planda

Ankete katılanların yüzde 62’si online siparişte eve teslim seçeneğini kullanacağını belirtirken, yüzde 38’i mağazaların yolunu tutacağını söyledi. Ankete katılanların yüzde 59’u Babalar Günü için mobil cihazlarında kurulu uygulama üzerinden hediye almayı tercih edeceğini belirtirken, yüzde 58’i online alışveriş yaparken akıllı telefonları tercih edeceğini ekliyor.

Araştırma, Türkiye’deki kullanıcıların alışveriş tercih ve alışkanlıkları üzerine ipucu veriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 38’i mobil reklamların alacağı hediyeyi keşfetmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 37’si sosyal medya, yüzde 33’ü arama motorları, yüzde 33’ü tavsiyeler ve yüzde 24’ü ise web site reklamlarından etkilendiğini söylüyor. Tüketicilerin yüzde 46’sı kaliteli ürünlerin Babalar Günü’nde alışveriş yapma eğilimini artırdığını ifade ediyor.