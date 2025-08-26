Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Çimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi. Çimen, mutlu haberi Muş'taki babasına telefonda bildirdi.

Otelde garsonluk yapan Gülen, gazetecilere, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığını söyledi.

"Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürdüm"

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü kazandığını belirten Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için yardımcı oldu, buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci hedefi ABD'de yapay zeka

Üniversitede ilk yılını tamamladıktan sonra ABD'de yapay zekayla çalışmalara ağırlık veren bir üniversiteye gitmeyi hedeflediğini aktaran Gülen, "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum." dedi.

"Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği"

Babasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, şöyle devam etti:

"Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum."