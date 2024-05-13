Bafra Ovası'nda çeltik ekimi başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Çeltik Ekim Günü' etkinliği kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1 milyon 121 bin dekar alanda toplamda 900 bin ton çeltik üretimi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Edirne'den sonra en çok çeltik üretimi yapan ilin Samsun olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 rakamlarına göre, Samsun'da toplam 194 bin dekar alanda 157 bin ton çeltik üretimi olduğunu dile getiren Sağlam, "Bafra, Samsun'da tarımın lokomotifi durumunda." dedi.

Samsun'da çeltik üreticilerine 54 milyon 200 bin lira destek ödendi

Samsun'da çeltik için üreticilere ödenen destek miktarının ise 54 milyon 200 bin lira olduğunu vurgulayan Sağlam, "Toplam bitkisel üretimde 2023 yılına baktığımızda, daha fark desteği ile bir kısım ödemelerin alınmamasına rağmen 600 milyon lirayı geçmiş bir ödememiz var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri davul ve zurna eşliğinde çeltik ekimi yaptı. Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi. Bafra Ovası'ndaki Çeltik Ekim Günü'ne, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve çiftçiler katıldı.