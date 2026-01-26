Bağcılar’da karbonmonoksit faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde aynı aileden üç kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Zehirlenmenin, tüpe bağlı bir aydınlatma aparatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olay, Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak’ta bulunan bir evde gece saatlerinde yaşandı. Aileden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelerde 3 kişi yaşamını yitirdi

Ekipler, balkondan daireye girdiklerinde yoğun gaz kokusuyla karşılaştı. Evde yapılan kontrolde Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ile Gülbahar Malay’ın (37) yerde hareketsiz halde bulunduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.