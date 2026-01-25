Sağlık Bakanlığının yapacağı personel ve işçi alımı için gözler başvuru tarihine çevrildi. Toplam 26 bin 673 kişilik kadro birçok adayın ilgisini çekmiş durumda. Başvuruların hangi gün başlayacağı henüz netleşmedi. Adaylar resmi duyuruları yakından takip ederken "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak" sorusu art arda geliyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

25 Ocak Pazar günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...