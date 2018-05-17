Bahçeli 'af' isteğini yineledi

17 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği af açıklamasını yineledi.

"FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" diyen MHP Lideri, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun" dedi.

Bahçeli'nin önceden yaptığı af açıklaması için Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan "Bahçeli'nin talebi kendisine ait bir taleptir, bizim şu an böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" demişti.

Başbakan Binali Yıldırım da, mahkumlara af konusunun gündemlerinde olmadıklarını bildirerek, ""Hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere af, asla ve asla söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.