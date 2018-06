Bahçeli anket sonuçlarına yine tepki gösterdi

16 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturanlar, maya ve meşrebi haramla dolanlar, 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır." dedi.

Partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Bahçeli, MHP'nin nice badireleri aştığını ve yine aşmayı başaracağını söyledi.

MHP'nin nice komplo ve kumpası ayaklarının altına aldığını anlatan Bahçeli, "Emin olunuz yine almayı bilecektir. Davamız; hak ve hakikat davasıdır. Davamız; millet ve memleket sevdasıdır. Derdimiz Türkiye, dileğimiz kutludur. Hamdolsun, bugüne kadar hiç mahcup olmadık, hiçbir zaman mağlup edilemedik. Milletimize güvendik, Allah'a inandık." diye konuştu.

Bahçeli, bir hilal uğruna şehit düşen kahramanların mücadelesini yarım bırakmadıklarını vurgulayarak, 49 yılın şerefli hatırasını onurla ve gururla taşıdıklarını kaydetti.

İftiralara dayandıklarını, saldırılara direndiklerinin altını çizen Bahçeli, "Şunu unutmayınız; kim Türk milletinin düşmanıysa elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni de düşman belleyecektir. Kim milli birliğimize, milli varlığımıza hasımsa elbette ki önce milliyetçileri hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

"MHP anketle kurulmadı, anketle de kundaklanamaz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milletin güvencesi olarak hala ayakta olduklarını, ayakta kalmış son kale olarak hala var olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şer odaklarına hala korku salıyoruz. Sancıları budur, sıkıntıları bundandır. Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturanlar, maya ve meşrebi haramla dolanlar, 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır."

MHP'nin anketle kurulmadığını, anketle de kundaklanamayacağını anlatan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Her yerdeyiz ve her gönüldeyiz, her ömürdeyiz. 49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız. Yarım asırdır varız, gelecek asırlarda da üç hilal sancağı, al bayrağımızın yanında mutlaka yerini alacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'dir, Türk milletinin kendisidir. Buna hiçbir kokuşmuş engel olamayacaktır. Bunun önüne hiçbir gafil geçemeyecek, hiçbir köhne anketçi, hiçbir müflis ve müfteri zihniyet ket vuramayacaktır. 'Dip dalga' diyorlar ya işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir. Milliyetçi Hareket Partisi hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkün beyazı, zencisi olmaz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Bahçeli, "Türkün beyazı, zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış, dengesi bozulmuştur." dedi.

Bahçeli, terörle mücadeleden bahsederek, "Afrin'de bayrak dikilmiştir. Allah'ın izniyle sıra Kandil'e gelmiştir. Al bayrağımız; eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine de dikilecektir. Türkiye'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı bozguna uğrayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye, Türkiye ise Cumhur İttifakı'dır." ifadelerini kullandı.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Bahçeli, "Kanlı ve kahpe saldırı, aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecek, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır." diye konuştu.

Kaynak: AA