Bahçeli: Baraj yüzde 50 artı 1'e çıktı

10 Şubat 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen il ve ilçe başkanları toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"5 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’yle oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik. Saldırılar artacak, tehlikeler yoğunlaşacaktı. Kaldı ki, vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız? Devlet gittikten, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde vücut bulmuştur. Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne evet demiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır.

"Kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor"

Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1’e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10’u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir.

MHP’nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor.

MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar."