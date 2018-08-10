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Bahçeli: Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor." dedi.

Bahçeli: Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor." dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Milletçe kenetlenmeliyiz. Dövizdeki yapay sıçramanın bu ülkeyi dün olduğu gibi bugün de rehin almayacağını net ve kategorik şekilde göstermeliyiz. Türk lirası itibarımızdır, iffetimizdir, ihtiramımızdır, istikbal ve istiklal haklarımızın izharıdır. Milli paramıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA

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