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Bahçeli: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihine ilişkin tartışmaların bir an önce bitmesi gerektiğini belirtti.

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Bahçeli, "Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız" dedi.

Bahçeli, “Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumu yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimize verelim” diye konuştu

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