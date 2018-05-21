Bahçeli: Cumhur İttifakı güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir

21 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, "Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır."

Kaynak: AA