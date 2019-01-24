Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı
Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Bahçeli burada yaptığı konuşmasında, "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.
Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde
Kaynak: AA