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Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı

Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.

Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bahçeli burada yaptığı konuşmasında, "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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