Bahçeli: İki stratejik hedefimiz de gerçekleşti

26 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Tuzak bozulmuş komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, yeni sisteme geçiş süreci ile ilgili olarak ise, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı şekilde yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

"İki stratejik hedefimiz de gerçekleşti"

Bahçeli, "Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir" dedi.

Kaynak: AA