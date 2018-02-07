Bahçeli il ve ilçe başkanlarını topluyor

07 Şubat 2018

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanları ile Antalya’da toplantı yapacak.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının 3 günlük kampı için 9 Şubat Cuma günü Antalya’ya gelecek. Bahçeli daha sonra, Manavgat ilçesinde cumartesi ve pazar günü partisinin 81 il ve 957 ilçe başkanıyla bir araya gelecek.

MHP lideri Bahçeli, yaklaşan yerel ve genel seçimlerde parti yöneticilerini bilgilendirecek.