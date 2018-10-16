Bahçeli: İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmeli

16 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Bugünkü CHP'nin Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kim? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik. İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine'ye bırakacak samimiyeti göstermelidir." dedi.

Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CHP'nin İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince çılgına dönmesi, denetim ve kontrolü hepten kaybetmesi ülkemizin nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelemiştir.

CHP'li bir genel başkan yardımcısı diyor ki: "CHP olarak eşkıya karşısında Anayasa'dan kaynaklanan her türlü direnme hakkımızı kullanırız." Bu alçak ifade karşısında sormak lazımdır ki, eşkıya kimdir? Direnme hakkından kast edilen nedir? Diyorum ki, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsanız. Eşkıyaya gelince, uzağa bakmayın, başka yerde aramayın, çevrenizi kolaçan edin, birbirinizi yoklayın, kimlerle oturup kalktığınıza bakın işte o an eşkıyayı muhakkak görürsünüz.

CHP'li yöneticiler herkesi aynadaki akislerine benzetiyorlar.

Atatürk'ün miras ve tapusunun delinmeye çalışıldığını söylüyorlar.

Mülkiyet ve miras hakkıyla özel hukuk hükümlerinin hiçe sayıldığını masal gibi anlatıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Bugünkü CHP'nin Atatürk'le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır?

Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine'ye bırakacak samimiyeti göstermelidir. Ne var ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bugünün CHP yöneticilerini evlatlıktan reddeder gibi reddeder, üstüne bir de mirasından mahrum ederdi. Milliyetçi Hareket Partisi CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili kanuni düzenleme olması halinde elbette gönül huzuruyla desteğini verecek ve emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı sunacaktır. Tavsiyemiz, CHP'nin milletin sesine kulak vermesi, üzerine çöreklendiği hisselerin Hazine'ye devrinden korkmaması, bankacılık değil milli ve ahlaki ölçülerde siyaset yapmasıdır."

Kaynak: AA