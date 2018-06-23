Bahçeli: Terör örgütleri, kalleş güçler ortam bekliyor

23 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara seslendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler ortam bekliyorlar. Hafife almayalım." dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Yine deneyecekler, göz yummayalım. Yine teşebbüs edecekler, boş durmayalım. Bir kez daha üzerimize gelecekler çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir. PKK karşımızdadır, PYD, YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halinde, uluslararası komplolar devredir. Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri okuduk, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Türkiye Cumhuriyetini daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık."

Kaynak: AA