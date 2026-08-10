Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu: Hayırlı uğurlu olsun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, kanunun hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun kabul edilmesinin ardından meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, söz konusu kanunun kabul edilmesine ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA