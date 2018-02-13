Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

13 Şubat 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"PYD/PKK bıyığı terlememiş yavruların katilidir. Bu alçaklar masumların can düşmandır. Terörle mücadele amansız sürmektedir. Teröristler yok edilene kadar bu mücadele devam edilmelidir.

Şehidimize haciz girişiminde bulunulmasını derin bir üzüntü ile öğrendim. Adaletin yüz karaları, hukukun utanç kaynakları olduğunu açık seçik ifade ediyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Bu hayasızların mutlaka cezalandırılması şühedaya karşı görevdir.

Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutunmuş kripto PYD'liler, yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. Baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD'ye zırh oldular. Küçük bir azınlık YPG'nin kuyruğuna takıldı. Çıkışımdan, terör blogunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken tepki CHP'den, İP'ten sıra sıra geldi. Herkes sevdiğine benzer, Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim.

CHP ile HDP aynı kazanda kaynamıştır

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, geçtiğimiz Pazar günü, Ankara’da PKK’nın ileri karakolu, siyaset şubesi HDP’nin 3’ncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği esnada, Ankara’da teröre destek verilmiş, PKK/PYD ve bebek katili selamlanmıştır. Bunun adı tam anlamıyla vatana ihanet, millete hakarettir.

Bölücü terörün siyasi taşeronu HDP’nin bir eşbaşkanı Afrin’deki hainleri kast ederek, “halk kendini savunuyor, kendini koruyor” diyecek kadar gözü ve vicdanı kararmıştır. Suçlular övülmüş, suç alkışlanmıştır.

Ne ibretliktir ki, HDP kurultayında onca provokasyon, onca hıyanet vuku bulurken, katılımcı CHP’liler yerlerinden kımıldamamış, kepazeliklere tepki göstermemişlerdir.

CHP ile HDP alenen pişti olmuş, aynı kazanda kaynamışlardır. Boşuna söylemiyorum; ha CHP, ha HDP; ha CHP, ha İP, FETÖ, PKK/PYD; bunlar arasında herhangi bir fark yoktur.

Afrin'i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir?

Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin.

Partimizin, Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler de en hafif tabirle küstah ve karakter yoksunudur. Neymiş, Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken siyaset doğru değilmiş.Bunu söyleyen Genelkurmay eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ’a sormak lazımdır, Afrin'i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir? Kimi kast ediyorsunuz?

PKK/PYD/YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden işbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Askerimiz operasyondayken, PYD’ye selam gönderip cesaretlendirenlere tek söz etmeyenlerin maksadı nedir? Siyaset, beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Fok balıklarının nasıl yaşadığını mı, yoksa nesli tükenen balinaları mı anlatalım?Neyi konuşalım? Kuş ve böcek türlerinden mi bahsedelim? Tanzaya’daki Serengeti Parkı’ndaki safarileri mi izleyelim?

Kimse Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın

Ya istiklal ya ölüm diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın."