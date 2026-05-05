Bahçeli'den İmralı mesajı: Statü konusu ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin güvenlik politikaları ve kalkınma hedeflerine ilişkin mesajlar veren Bahçeli, terörle mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Kalkınma hamlesinin önü açılacak"

Bahçeli konuşmasında, “Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı şehirlerin, kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır.” ifadelerini kullandı.

İmralı mesajı: Statü konusu ele alınmalı

Bahçeli, İmralı'daki PKK elebaşı için "Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır" dedi. Öcalan aynı zamanda tanımlamaya yönelik ise "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" ismini önerdi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye, savaşların yayılmasını, krizlerin derinleşmesini, toplumların yerinden edilmesini, şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı bir istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar. Arabuluculuk imkânlarını değerlendirir. Tarafların konuşabileceği zeminleri destekler. Gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklemlenmek manasına gelmez. Arabuluculuk, herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası hâline gelmek şeklinde yorumlanamaz. Türkiye kendi dış politikasını, kendi millî çıkarları, kendi güvenlik öncelikleri ve kendi stratejik çizgisi çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Hiçbir ülkenin güvenlik kaygısının Türkiye’ye karşı bir mevziye dönüşmesine izin vermeyiz. Hiçbir ittifakın veya diplomatik girişimin Türkiye’nin meşru haklarını aşındırmasına rıza göstermeyiz. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur, kendi güvenliğini, kendi hukukunu ve kendi menfaatini göz ardı ederek görüntü siyaseti yapmaz.

"Barış siyaseti iyi niyetle yürütülmez"

Barış siyaseti yalnızca iyi niyetle yürütülemez. Güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam bir iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır. İç cephesi kırılgan olanın dış politikada manevra kabiliyeti azalır. Türkiye’nin barış dili güçlü devlet kapasitesi ile birlikte düşünülmelidir. Türkiye’nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Kıbrıs’ta aleyhimize gelişen oldubittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Yurtta sulh, cihanda sulh mefkûresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye gerilim arayan bir ülke olmamıştır.

Fransa'nın Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temasları dikkatle takip edilmelidir.

Yunanistan’ın maksimalist taleplerle hareket etmesi hukuk üretmez. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamı adına konuşma alışkanlığı meşruiyet üretmez. İsrail’in kendi güvenlik endişelerini Türkiye’ye karşı bölgesel bir düşmanlığa dönüştürme arayışı kalıcı barış üretmez. Bölgeyi dar hesaplara göre yönlendirmeye çalışanlar yalnız kendileri için değil, bütün bölge için yeni risk kapıları açarlar.

"Kalkınmadaki en büyük engel kalkacak"

Terörün tasfiye edildiği güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı şehirlerin, kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır. Bizler vatan sevdalısı Türk Milliyetçileri olarak barış için çıktığımız bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koyduk. Türk Milliyetçiliği kalabalıklarda atılan kuru sloganların kürsülerde cilalanan kof nutukların değil karanlığı yaran kudretli bir şuurun tecellisidir.

Terörsüz Türkiye Türkiye'nin ortak mesajı olmalıdır. Terörsüz Türkiye sınır ötesinde kabaran kriz dalgalarına bölgemizi saran istikrarsızlık kuşağına küresel güç mücadelelerine karşı hazır bulunduğumuzun ilanı olmalıdır.

Öcalan'a statü çağrısı

Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Örgütün tüm unsurları ile feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki siyasi ve vicdani ölçüler. Ani reflekslere sosyal medya gürültülerine mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine hedef alınmalıdır. Bunun adının Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır

Dünya ağır bir belirsizlik döneminden geçerken Türkiye'nin iç siyaseti ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister Türkiye'yi yönetmeye talip olmak dirayet azamet ve ciddiyet ister. Milletin kaderi devletin bekası ve vatanın istikameti böylesi bir hafiflikle taşınmaz.