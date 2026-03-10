Bahçeli'den İran'a füze tepkisi: Bir daha görmek istemiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklamalar yaptı.

Bahçeli, İran’ın yaptığı özür niteliğindeki açıklamaların “tarihi kıymet taşıdığını” ifade ederken, 9 Mart’ta İran’dan ateşlenen mühimmatın Türkiye’nin hava sahasına girmesinin soru işaretlerine yol açtığını belirtti.

“Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir”

Türkiye’nin güvenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Bahçeli, her ülkenin bu konuda dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavır olmadığına inanmak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri-İsrail koalisyonunun İran'a başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta, şiddet ve yıkım günbegün artış kaydetmektedir. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik, dijital, elektronik ve propaganda harbinin eşine benzerine çok nadir rastlanacak örnekleri de kademe kademe ilerletilmektedir.

ABD ve İsrail'in İran saldırıları

Bölgemizi içinden nasıl çıkılacağı muamma olan akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır. Karşılıklı fırlatılan füzeler, katledilen masum insanlar, tahrip edilen kaynaklar, hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, daralan ticaret kanalları, çıta yükselten intikam yeminleri, yaygınlaşan suikastlar, süregelen örtülü operasyonlar, körfez ülkelerine yönelik sabotajlar, insanım diyen herkesi nefesini tutup takip ettiği savaş tablosunun hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır. İran'da rejim değişikliği hesabından stratejik ve askeri yeteneklerin imha edilmesine kadar operasyonların bölgemizi ateşe attığı açıkça ortadadır.

Haksızlık diz boyudur, hukuksuzluk doruk noktadadır. Ateşkes ve diplomasi çağrılarının karşılık bulmadığı meydandadır. Bunun yanında ABD Başkanı'nın "savaşın bitiş zamanına Netanyahu'yla karar vereceğiz" demesi dayatmacı bir dil, üstenci bir bakış, barışçıl arayışları küçümseyen özürlü bir yaklaşımdır.

Felaket kol gezmektedir. Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır. Bu ahlaki sorumluluk Amerikan halkının ve Yahudi topluluğunundur.

"Kürt kardeşlerim satılık değildir"

Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan, bu sayede İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir.

"Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir"

Bu tehlike saçan vakalarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar egemenlik haklarımıza gösterilen saygının telafi edilmesi elbette tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart tarihinde İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir mühimmatın yine NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Taciz, tahrik veya tertip olmadığını netleştirecek ülke İran'dır. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak ve komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de yol geçen hanı olmadığını, canı sıkılanın füze ateşleyeceği bir ülke olmadığını de ihtiyatlı bir dille beyan ediyoruz. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeyi mafut bir komployu da göz ardı etmiyoruz.

"Bir daha görmek istemiyoruz"

Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da İHA görmek, duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir. Türkiye ile Azerbaycan arasında nifak tohumları ekmek isteyenleri reddediyoruz.