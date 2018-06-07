Bahçeli'den Kandil açıklaması
Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de de yapılmalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı, nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, ihanetin kökünü kurutma, kahramanlık zamanıdır, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka yol ve çare yoktur." dedi.
Kaynak: AA