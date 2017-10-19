Bahçeli’den Melih Gökçek açıklaması

19 Ekim 2017

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek ile ilgili olarak "Gökçek 5 dönemdir başkan ne kadar faydası olduğunu görüyoruz" dedi.



Bahçeli, tartışılan müftülere resmi nikah yetkisi düzenlemesine bu sözlerle destek verdi. MHP lideri, “Müftü nikahı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? İmam nikahını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Müftü beylere aynen diğerleri gibi görevlendirme yaptırdığınız takdirde nikahını yaptırırsın” diye konuştu.

"Erdoğan'ı yalnız bırakmayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı: “YPG'nin elindeki Afrin'e girme konusunda kararlılık var. Biz de Suriye ve Irak adımlarını destekliyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye’de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı’nın parti olarak yanındayız.”