Bahçeli'den seçim açıklaması: Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur

Bahçeli, sosyal medya hesabından, seçim süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur. 14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir."

"Milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecek"

MHP ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu belirten Bahçeli, yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inandığını ifade etti. Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün de istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye'sini müjdeleyeceğini vurguladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri, Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.

14 Mayıs günü, 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir."

"2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum; Aziz Milletim Sıra Sende"

MHP'nin mümkün mertebe, hava şartları ve hayatın olağan akışı elverdiği sürece "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru" temasıyla açık hava toplantılarını Türkiye'nin her bir köşesinde düzenleyeceğini bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"'Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim' diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum.

Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum; Aziz Milletim Sıra Sende."